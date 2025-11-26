Tragisches Ende einer Vermisstensuche: 77-Jähriger tot aufgefunden

Die Polizei sucht nach einem Vermissten aus Dresden-Friedrichstadt. Der ältere Herr gilt als orientierungslos.

Von Benjamin Richter

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, ist der vermisste Senior tot. Zeugen hatten den 77-Jährigen leblos in der Nähe der Altonaer Straße gefunden. Der Verdacht einer Straftat liegt nach bisherigen Ermittlungen nicht vor.

Originalartikel vom 22. November, 10.34 Uhr:

Dresden - Die Polizei sucht nach einem 77-Jährigen aus Dresden-Friedrichstadt. Der ältere Herr gilt als orientierungslos.

Der Vermisste (77) wurde tot aufgefunden. © Bildmontage: Polizeidirektion Dresden, Marijan Murat/dpa Laut Angaben der Polizei verließ der 77-Jährige am Freitagabend ein Pflegeheim an der Löbtauer Straße und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Polizei prüfte mögliche Hinwendungsorte und suchte in der Nacht auch per Hubschrauber nach dem Vermissten, konnte ihn bislang jedoch nicht finden.