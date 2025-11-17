Demenzkranker mit Auto verschwunden: Wo ist Bernd Eberhard M.?

Im Altmarkkreis Salzwedel wird seit Sonntag ein Rentner vermisst. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Von Sophie Marie Kemnitz

Vienau - Die Polizei im Altmarkkreis Salzwedel sucht seit Sonntag nach einem Rentner aus Vienau.

Wo ist Bernd Eberhard M. (74) aus Vienau?
Laut dem Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel wurde der 74-jährige Bernd Eberhard M. zuletzt am Freitag gegen 12 Uhr gesehen. Erst am Sonntag wurde Herr M. als vermisst gemeldet.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der an Demenz erkrankte Rentner mit einem blauen Honda Civic mit dem amtlichen Kennzeichen SAW-W 410 unterwegs sein.

Da der Vermisste auf Medikamente angewiesen ist, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, die beim Auffinden des Mannes helfen könnten.

Bernd Eberhard M. wird wie folgt beschrieben:

  • circa 1,55 bis 1,60 Meter groß
  • kräftige Statur
  • trägt einen grauen Bart und graue, kurze Haare
  • trug zuletzt eine blaue Jeans und eine gelbe Lederjacke

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Vermissten geben können, sich im Polizeirevier Salzwedel unter der Telefonnummer 03901/848-0 zu melden.

