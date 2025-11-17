Rentner aus Halberstadt spurlos verschwunden: Wer hat Hans-Georg D. gesehen?
Halberstadt - In Halberstadt (Landkreis Harz) wird seit Freitag der 87-jährige Hans-Georg D. vermisst. Die Polizei hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung.
Der Rentner wurde laut dem Polizeirevier Harz zuletzt am 14. November gegen 20.20 Uhr in der Röderhofer Straße gesehen.
Die Suche mithilfe mehrerer Polizeibeamten und einem Fährtenspürhund war bislang erfolglos.
Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß
- weist eine gebeugte Körperhaltung auf
- zum Zeitpunkt seines Verschwindens soll er womöglich barfuß gewesen sein
Die Polizei hofft nun auf sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der gesuchten Person. Diese können an das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der 03941/674-293 weitergeleitet werden.
