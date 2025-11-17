Rentner aus Halberstadt spurlos verschwunden: Wer hat Hans-Georg D. gesehen?

Halberstadt - In Halberstadt ( Landkreis Harz ) wird seit Freitag der 87-jährige Hans-Georg D. vermisst . Die Polizei hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Wer hat Hans-Georg D. (87) aus Halberstadt gesehen? © Bildmontage: David Inderlied/dpa, Polizeirevier Harz

Der Rentner wurde laut dem Polizeirevier Harz zuletzt am 14. November gegen 20.20 Uhr in der Röderhofer Straße gesehen.

Die Suche mithilfe mehrerer Polizeibeamten und einem Fährtenspürhund war bislang erfolglos.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: