Deutscher in Kapstadt weiter spurlos verschwunden: Fehlverhalten der Polizei?

Berlin - Mehr als drei Jahre nach dem Verschwinden eines deutschen Urlaubers in Südafrikas Touristenmetropole Kapstadt hat das Gericht ein Fehlverhalten der Polizei ausgeschlossen.

Nick Frischke (damals 22) verschwand in Kapstadt spurlos. © privat/DPA

Die Verteidigung hatte den Polizeiermittlern vorgeworfen, unrechtmäßig in das Haus eines der vier Tatverdächtigen eingedrungen zu sein, um Beweismaterial zu sichern.

"Die Maßnahmen der Polizei stehen im Einklang mit der Strafprozessordnung", entschied Richter Karel Meyer im Amtsgericht von Wynberg, einem Vorort von Kapstadt. "Die bislang von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweise sind zulässig." Zuvor hatte Meyer über mehrere Sitzungen Polizeibeamte sowie Zeugen der Verteidigung verhört. Das Verfahren soll am 14. April fortgesetzt werden.

Der aus Döbern in der Nähe von Cottbus stammende Nick Frischke gilt seit dem 15. Februar 2023 als vermisst. Vier Tatverdächtige sind angeklagt, den jungen Mann überfallen zu haben. In ihrem Besitz sind nach Aussagen der Polizei Frischkes Rucksack, Handy und Kreditkarte gefunden worden.

Die vier Südafrikaner haben auf "nicht schuldig" plädiert und befinden sich seit ihrer Festnahme vor etwa zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft. Die Anklage gegen einen fünften Verdächtigen wurde aufgrund mangelnder Beweislage fallen gelassen.