Dieter L. (86) aus Kiel wird seit Freitag vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Der 86-jährige Dieter L. aus Kiel wird seit Freitagabend vermisst. Sein silberner Ford Fusion hat das Kennzeichen "KI-DL 36". Die Polizei bittet um Hinweise. © Polizeidirektion Kiel

Wie die Beamten am Samstagmorgen mitteilten, wurde der Senior zuletzt gegen 21 Uhr an der "Schule am Rondeel" im Königsweg gesehen.

Der Vermisste ist vermutlich mit einem silbernen Ford Fusion mit dem Kennzeichen "KI-DL 36" unterwegs.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden führten, hoffen die Ermittler nun auf Hinweise zu seinem Aufenthaltsort.

Dieter L. wird wie folgt beschrieben: