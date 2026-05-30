Drei Mädchen vermisst: Sind Sabah (13), Janat (10) und Ghofran (8) noch in Deutschland?

Oebisfelde - Seit Freitag werden in Oebisfelde ( Landkreis Börde ) drei Kinder vermisst . Die Polizei vermutet, dass sie nicht mehr in Deutschland sind und bittet die Bevölkerung dringlichst um Hilfe bei der Suche.

Wer weiß, wo sich die drei Schwestern aufhalten? © Bildmontage: Polizeirevier Börde, Carsten Rehder/dpa

Die drei Schwestern (8, 10 und 13 Jahre alt) sind laut dem Polizeirevier Börde seit dem frühen Freitagmorgen unbekannten Aufenthaltes. Die Mutter der syrischen Mädchen hatte ihr Verschwinden bei den Beamten gemeldet.

Erste Suchmaßnahmen konnten bislang nicht zum Auffinden der Kinder führen. Inzwischen wird von den Ermittlern vermutet, dass sie sich nicht mehr in Deutschland befinden. Die Fahndung nach ihnen ist inzwischen auf internationale Ebene erweitert worden.

Möglicherweise stehen Familienmitglieder mit ihrem Verschwinden im Zusammenhang, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Die drei Schwestern können wie folgt beschrieben werden:

Sabah A. (13 Jahre alt):

1,60 Meter groß

sehr schlank

viele Pickel im Gesicht

schwarze, schulterlange glatte Haare,

braune Augen

Muttermal an der linken Wange

trägt ein weißes Shirt (Trainingsshirt vom Handballverein Oebisfelde), eine schwarze Leggings und schwarze oder weiße Sneaker

Janat E. (10 Jahre alt):

1,30 Meter groß

normale Statur

runderes Gesicht

buschige Augenbrauen

trägt ein dunkellila Pyjama mit einem Stitch-Emblem auf der Brust und weiße Sneaker mit hellbauen Häkchen

Ghofran E. (8 Jahre alt):