29.05.2026 19:30 Drei Mädchen vermisst: Wo sind Sabah (13), Janat (10) und Ghofran (8) aus der Börde?

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In der Börde werden seit Freitag drei Schwestern vermisst. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Von Sophie Marie Kemnitz

Oebisfelde - Seit Freitag werden in Oebisfelde (Landkreis Börde) drei Kinder vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung dringlichst um Hilfe bei der Suche. Wer weiß, wo sich die drei Schwestern aufhalten? © Bildmontage: Polizeirevier Börde, Carsten Rehder/dpa Die drei Schwestern (8, 10 und 13 Jahre alt) sind laut dem Polizeirevier Börde seit dem frühen Morgen unbekannten Aufenthaltes. Die Mutter der syrischen Mädchen hatte ihr Verschwinden bei den Beamten gemeldet. Erste Suchmaßnahmen konnten bislang nicht zum Auffinden der Kinder führen. Die drei Schwestern können wie folgt beschrieben werden: Vermisste Personen Bekannter holt Zweijährigen ab und bringt ihn nicht mehr zurück: Wer hat diesen Jungen gesehen? Sabah A. (13 Jahre alt): 1,60 Meter groß

sehr schlank

viele Pickel im Gesicht

schwarze, schulterlange glatte Haare,

braune Augen

Muttermal an der linken Wange

trägt ein weißes Shirt (Trainingsshirt vom Handballverein Oebisfelde), eine schwarze Leggings und schwarze oder weiße Sneaker Janat E. (10 Jahre alt): 1,30 Meter groß

normale Statur

runderes Gesicht

buschige Augenbrauen

trägt ein dunkellila Pyjama mit einem Stitch-Emblem auf der Brust und weiße Sneaker mit hellbauen Häkchen Ghofran E. (8 Jahre alt): 1,25 Meter groß

schlanke Statur

sehr schlankes Gesicht

sehr große auffällige Augen

zusammengewachsene Augenbrauen

bekleidet wie die Schwester Janat Die Mutter meldete die Mädchen als vermisst. © Bildmontage: Polizeirevier Börde, Carsten Rehder/dpa Wer hat die Geschwister gesehen? Wer kann Angaben zum gegenwärtigen Aufenthaltsort machen? Es wird gebeten, sich für Hinweise im Polizeirevier Börde unter 03904/ 4780 zu melden.

Titelfoto: Bildmontage: Polizeirevier Börde, Carsten Rehder/dpa