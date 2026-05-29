Drei Mädchen vermisst: Wo sind Sabah (13), Janat (10) und Ghofran (8) aus der Börde?
Oebisfelde - Seit Freitag werden in Oebisfelde (Landkreis Börde) drei Kinder vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung dringlichst um Hilfe bei der Suche.
Die drei Schwestern (8, 10 und 13 Jahre alt) sind laut dem Polizeirevier Börde seit dem frühen Morgen unbekannten Aufenthaltes. Die Mutter der syrischen Mädchen hatte ihr Verschwinden bei den Beamten gemeldet.
Erste Suchmaßnahmen konnten bislang nicht zum Auffinden der Kinder führen.
Die drei Schwestern können wie folgt beschrieben werden:
Sabah A. (13 Jahre alt):
- 1,60 Meter groß
- sehr schlank
- viele Pickel im Gesicht
- schwarze, schulterlange glatte Haare,
- braune Augen
- Muttermal an der linken Wange
- trägt ein weißes Shirt (Trainingsshirt vom Handballverein Oebisfelde), eine schwarze Leggings und schwarze oder weiße Sneaker
Janat E. (10 Jahre alt):
- 1,30 Meter groß
- normale Statur
- runderes Gesicht
- buschige Augenbrauen
- trägt ein dunkellila Pyjama mit einem Stitch-Emblem auf der Brust und weiße Sneaker mit hellbauen Häkchen
Ghofran E. (8 Jahre alt):
- 1,25 Meter groß
- schlanke Statur
- sehr schlankes Gesicht
- sehr große auffällige Augen
- zusammengewachsene Augenbrauen
- bekleidet wie die Schwester Janat
Wer hat die Geschwister gesehen? Wer kann Angaben zum gegenwärtigen Aufenthaltsort machen? Es wird gebeten, sich für Hinweise im Polizeirevier Börde unter 03904/ 4780 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Polizeirevier Börde, Carsten Rehder/dpa