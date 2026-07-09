Eigengefährdung nicht auszuschließen: Wer hat 16-jährige Teenagerin aus Hamburg gesehen?

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Sorge um die 16-jährige Marwa-Linda A.: Seit der Nacht zu Mittwoch fehlt von der Jugendlichen aus Hamburg-Harburg jede Spur. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Von Jana Steger

Hamburg - Sorge um die 16-jährige Marwa-Linda A.: Seit der Nacht zu Mittwoch fehlt von der Jugendlichen aus Hamburg-Harburg jede Spur. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Die 16-jährige Marwa-Linda aus Hamburg wird vermisst.
Die 16-jährige Marwa-Linda aus Hamburg wird vermisst.  © Polizei Hamburg

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ die Teenagerin am 8. Juli gegen 0.30 Uhr ihre Wohnanschrift im Bereich Am Wall und ist seitdem verschwunden.

Die bisherigen Such- und Ermittlungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Nach Angaben der Polizei kann eine Eigengefährdung der 16-Jährigen nicht ausgeschlossen werden. Der Grund, weshalb die Beamten nun auch mit veröffentlichten Fotos von Marwa-Linda nach ihr suchen.

Folgendermaßen wird die Vermisste beschrieben:

Von seiner Frau fehlt seit über einem Jahr jede Spur: Mann wegen Totschlags angeklagt
Vermisste Personen Von seiner Frau fehlt seit über einem Jahr jede Spur: Mann wegen Totschlags angeklagt
  • scheinbares Alter: 15 bis 17 Jahre
  • circa 1,60 Meter groß
  • schlanke Statur
  • schwarze, glatte, schulterlange Haare
  • zuletzt bekleidet mit einer schwarzen, kurzen Felljacke und einer braun-karierten Hose

Die Polizei appelliert nun an die Bevölkerung.

Eine Eigengefährdung ist nicht auszuschließen.
Eine Eigengefährdung ist nicht auszuschließen.  © Polizei Hamburg

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. Wer die Jugendliche sieht, sollte umgehend den Polizeinotruf 110 wählen.

Titelfoto: Fotomontage: Polizei Hamburg

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