Eigengefährdung nicht auszuschließen: Wer hat 16-jährige Teenagerin aus Hamburg gesehen?

Hamburg - Sorge um die 16-jährige Marwa-Linda A.: Seit der Nacht zu Mittwoch fehlt von der Jugendlichen aus Hamburg -Harburg jede Spur. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Die 16-jährige Marwa-Linda aus Hamburg wird vermisst. © Polizei Hamburg

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ die Teenagerin am 8. Juli gegen 0.30 Uhr ihre Wohnanschrift im Bereich Am Wall und ist seitdem verschwunden.

Die bisherigen Such- und Ermittlungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Nach Angaben der Polizei kann eine Eigengefährdung der 16-Jährigen nicht ausgeschlossen werden. Der Grund, weshalb die Beamten nun auch mit veröffentlichten Fotos von Marwa-Linda nach ihr suchen.

Folgendermaßen wird die Vermisste beschrieben:

scheinbares Alter: 15 bis 17 Jahre

circa 1,60 Meter groß

schlanke Statur

schwarze, glatte, schulterlange Haare

zuletzt bekleidet mit einer schwarzen, kurzen Felljacke und einer braun-karierten Hose

Die Polizei appelliert nun an die Bevölkerung.