Eigengefährdung nicht auszuschließen: Wer hat 16-jährige Teenagerin aus Hamburg gesehen?
Hamburg - Sorge um die 16-jährige Marwa-Linda A.: Seit der Nacht zu Mittwoch fehlt von der Jugendlichen aus Hamburg-Harburg jede Spur. Die Polizei bittet um Mithilfe.
Nach bisherigen Erkenntnissen verließ die Teenagerin am 8. Juli gegen 0.30 Uhr ihre Wohnanschrift im Bereich Am Wall und ist seitdem verschwunden.
Die bisherigen Such- und Ermittlungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Nach Angaben der Polizei kann eine Eigengefährdung der 16-Jährigen nicht ausgeschlossen werden. Der Grund, weshalb die Beamten nun auch mit veröffentlichten Fotos von Marwa-Linda nach ihr suchen.
Folgendermaßen wird die Vermisste beschrieben:
- scheinbares Alter: 15 bis 17 Jahre
- circa 1,60 Meter groß
- schlanke Statur
- schwarze, glatte, schulterlange Haare
- zuletzt bekleidet mit einer schwarzen, kurzen Felljacke und einer braun-karierten Hose
Die Polizei appelliert nun an die Bevölkerung.
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. Wer die Jugendliche sieht, sollte umgehend den Polizeinotruf 110 wählen.
Titelfoto: Fotomontage: Polizei Hamburg