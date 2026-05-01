Er braucht dringend Medikamente: 73-Jähriger in München vermisst

München - Seit Freitagvormittag wird in München Aghayev L. vermisst . Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Freitagvormittag ist der 73 Jahre alte Aghayev L. in München verschwunden. Die Polizei ist auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. © Polizeipräsidium München/privat

Wie die Beamten am Abend mitteilten, ist der Senior seit 10 Uhr verschwunden.

Zuletzt wurde er im südöstlichen Bereich des Westparks gesichtet.

"Aufgrund einer kognitiven Erkrankung sowie seines Bedarfs an lebensnotwendigen Medikamenten ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet", heißt es vonseiten des Polizeipräsidiums München.

"Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zur Auffindung des 73-Jährigen."

Der Vermisste ist etwa 1,50 Meter groß und schlank. Er hat die aserbaidschanisch-russische Staatsangehörigkeit. Zuletzt trug er eine schwarze Winterjacke, dunkle Sporthose und rote Lowa-Schuhe.