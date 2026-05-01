Er braucht dringend Medikamente: 73-Jähriger in München vermisst
München - Seit Freitagvormittag wird in München Aghayev L. vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Wie die Beamten am Abend mitteilten, ist der Senior seit 10 Uhr verschwunden.
Zuletzt wurde er im südöstlichen Bereich des Westparks gesichtet.
"Aufgrund einer kognitiven Erkrankung sowie seines Bedarfs an lebensnotwendigen Medikamenten ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet", heißt es vonseiten des Polizeipräsidiums München.
"Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zur Auffindung des 73-Jährigen."
Der Vermisste ist etwa 1,50 Meter groß und schlank. Er hat die aserbaidschanisch-russische Staatsangehörigkeit. Zuletzt trug er eine schwarze Winterjacke, dunkle Sporthose und rote Lowa-Schuhe.
Der Mann spricht kein Deutsch. Wer die Person findet, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089/2910-0, dem Notruf oder über das Hinweisformular zu melden.
Titelfoto: Polizeipräsidium München/privat