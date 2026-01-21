Er kehrte nicht mehr nach Hause zurück: Wer hat diesen Senior gesehen?
Berlin - Seit über einer Woche fehlt von Lutz Kirchhoff aus Reinickendorf schon jede Spur. Zuletzt wurde der 73-Jährige am Sonntag, dem 11. Januar 2026 von Nachbarn in seiner Wohnung gesehen.
Danach verschwand er – und kehrte nicht mehr nach Hause zurück. Problem: Der Senior leidet an Demenz und ist laut Polizeiangaben "höchstwahrscheinlich hilf- und orientierungslos".
Besonders auffällig: der Vermisste geht unsicher. Zudem ist der 73-Jährige meist zu Fuß oder mit Bus und Bahn unterwegs. Wie er allerdings am Tag seines Verschwindens bekleidet war, ist nicht bekannt. Normalerweise trug er aber meistens eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, braune Schuhe und blaue Jeans.
Die Polizei hat derweil ein Foto veröffentlicht und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Er wird wie folgt beschrieben:
- 73 Jahre alt
- 170 cm bis 180 cm groß
- schlanke Statur
- blaue Augen
- rote Wangen
- oben Glatze, unten schulterlange graue Haare zum Zopf gebunden
- silberne Ohrstecker
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) in der Straße Am Nordgraben 7 in Wittenau unter den Telefonnummern (030) 4664-173400 (zur Bürodienstzeit) und 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder per E-Mail an [email protected] entgegen. Ihr könnt Hinweise auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin geben.
Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählt bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.
Titelfoto: Fotomontage: Soeren Stache/dpa//Polizei Berlin