Er kehrte nicht mehr nach Hause zurück: Wer hat diesen Senior gesehen?

Berlin - Seit über einer Woche fehlt von Lutz Kirchhoff aus Reinickendorf schon jede Spur. Zuletzt wurde der 73-Jährige am Sonntag, dem 11. Januar 2026 von Nachbarn in seiner Wohnung gesehen.

Die Berliner Polizei sucht mit diesem Foto nach dem Vermissten. © Fotomontage: Soeren Stache/dpa//Polizei Berlin

Danach verschwand er – und kehrte nicht mehr nach Hause zurück. Problem: Der Senior leidet an Demenz und ist laut Polizeiangaben "höchstwahrscheinlich hilf- und orientierungslos".

Besonders auffällig: der Vermisste geht unsicher. Zudem ist der 73-Jährige meist zu Fuß oder mit Bus und Bahn unterwegs. Wie er allerdings am Tag seines Verschwindens bekleidet war, ist nicht bekannt. Normalerweise trug er aber meistens eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, braune Schuhe und blaue Jeans.

Die Polizei hat derweil ein Foto veröffentlicht und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Er wird wie folgt beschrieben: