03.06.2026 16:57 Hunderte Menschen suchten täglich nach ihm: Junge nach 13 Tagen allein im Gebirge gerettet

Ein vermisstes Kind wurde 13 Tage nach seinem Verschwinden in einem dichten Bergwald gefunden.

Von Anne-Sophie Mielke

Zhaoqing (China) - Es gleicht einem Wunder: 13 Tage nach seinem Verschwinden wurde ein Kind (11) beinahe unversehrt in einer Bergschlucht in der chinesischen Provinz Guangdong gefunden. Der Junge überlebte fast zwei Wochen lang von wilden Feigen und Regenwasser.

In einem Bergwald in China wurde 13 Tage nach seinem Verschwinden ein 11-jähriger Junge lebend gefunden. (Symbolfoto) © 123rf/joeatthapon Der Junge, der laut Need To Know an einer Lernbehinderung leidet, war am 18. Mai in die Berge nahe seinem Heimatdorf namens Anhua gelaufen und nicht mehr zurückgekehrt. Nachdem er von seinen Angehörigen als vermisst gemeldet worden war, machten sich umgehend Polizisten, Dorfbewohner und Forstaufseher von morgens bis abends auf die Suche nach ihm. Täglich waren rund 100 Personen im Einsatz, die die Hoffnung nicht aufgeben wollten, den Jungen lebend zu finden. Die Suche gestaltete sich im unwegsamen Gelände als äußerst schwierig, besonders als währenddessen plötzlich starker Regen einsetzte. Polizeichef Mo Wenjie erklärte, dass das Gebiet eine auffällig dichte Vegetation und nur ein unübersichtliches Wegenetz aufwies. Vermisste Personen Mädchen (16) aus Chemnitz seit anderthalb Wochen verschwunden Mithilfe von Drohnen und speziell ausgebildeten Suchhunden versuchte man, den 11-Jährigen aufzuspüren, doch tagelang blieb das Kind wie vom Erdboden verschluckt.

Vermisstes Kind (11) nach fast zwei Wochen gefunden