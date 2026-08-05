Er leidet an Demenz: Wer hat Siegfried F. (79) gesehen?
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Salzwedel - Seit dem Vormittag wird ein Senior aus der Altmark vermisst. Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.
Der 79 Jahre alte Siegfried F. verließ am Mittwoch gegen 10 Uhr sein Zuhause in Salzwedel (Sachsen-Anhalt) zu Fuß in unbekannte Richtung. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.
Da Herr F. unter Demenz leidet, suchten die Einsatzkräfte bereits fieberhaft nach dem Vermissten, konnten ihn aber bislang nicht auffinden und bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe.
Siegfried F. wird wie folgt beschrieben:
Vermisste Personen Er stieg in sein Auto und verschwand: 55-Jähriger aus Dessau wieder da
- etwa 1,76 Meter groß
- schlanke Statur
- trägt Brille
- graue kurze Haare
- trug blau-weiß-rotes Shirt, kurze Jogginghose mit grünen Streifen, schwarze-weiße Schlappen
Habt Ihr den Vermissten gesehen? Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich im Polizeirevier Salzwedel unter der Telefonnummer 03901/848-0 zu melden.
Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel