Er leidet an Demenz: Wer hat Siegfried F. (79) gesehen?

Salzwedel - Seit dem Vormittag wird ein Senior aus der Altmark vermisst . Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.

Siegfried F. (79) aus Salzwedel wird vermisst. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Der 79 Jahre alte Siegfried F. verließ am Mittwoch gegen 10 Uhr sein Zuhause in Salzwedel (Sachsen-Anhalt) zu Fuß in unbekannte Richtung. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Da Herr F. unter Demenz leidet, suchten die Einsatzkräfte bereits fieberhaft nach dem Vermissten, konnten ihn aber bislang nicht auffinden und bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Siegfried F. wird wie folgt beschrieben: