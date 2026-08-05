Sie braucht dringend medizinische Hilfe: Wo ist die dreijährige Bella?

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Die dreijährige Bella aus Preetz wird seit Mittwochmittag vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach dem kleinen Mädchen um die Mithilfe der Bevölkerung.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Preetz - Wo ist Bella? Die Dreijährige aus Preetz (Schleswig-Holstein) wird seit Mittwochmittag vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach dem kleinen Mädchen um die Mithilfe der Bevölkerung.

Die dreijährige Bella aus Preetz (Schleswig-Holstein) wird seit Mittwochmittag vermisst.
Die dreijährige Bella aus Preetz (Schleswig-Holstein) wird seit Mittwochmittag vermisst.  © Polizeidirektion Kiel

Wie die Beamten mitteilten, wurde das Kind zuletzt gegen 12.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift gesehen, die sie mit unbekanntem Ziel verließ.

Brisant: Die Dreijährige ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen!

Die Suchmaßnahmen nach dem Mädchen dauern derzeit noch an, trotzdem bitten die Ermittler schon jetzt um Hinweise aus der Öffentlichkeit.

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Bella wird wie folgt beschrieben:

  • schlank
  • schwarze Haare
  • nach oben gebundener Zopf
  • schwarzes Oberteil mit Schleifen
  • beigefarbene Hose mit Schleifen
  • pinkfarbene Crocs
Polizei und Feuerwehr suchen mit einem Großaufgebot nach dem vermissten Mädchen.
Polizei und Feuerwehr suchen mit einem Großaufgebot nach dem vermissten Mädchen.  © Arne Jappe

Zeugen, die das Mädchen gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, sollen sich unter der 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstmeldung: 16.07 Uhr, aktualisiert: 16.38 Uhr

Titelfoto: Fotomontage: Arne Jappe, Polizeidirektion Kiel

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