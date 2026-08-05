Sie braucht dringend medizinische Hilfe: Wo ist die dreijährige Bella?

Preetz - Wo ist Bella? Die Dreijährige aus Preetz ( Schleswig-Holstein ) wird seit Mittwochmittag vermisst . Die Polizei bittet bei der Suche nach dem kleinen Mädchen um die Mithilfe der Bevölkerung.

Die dreijährige Bella aus Preetz (Schleswig-Holstein) wird seit Mittwochmittag vermisst. © Polizeidirektion Kiel

Wie die Beamten mitteilten, wurde das Kind zuletzt gegen 12.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift gesehen, die sie mit unbekanntem Ziel verließ.

Brisant: Die Dreijährige ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen!

Die Suchmaßnahmen nach dem Mädchen dauern derzeit noch an, trotzdem bitten die Ermittler schon jetzt um Hinweise aus der Öffentlichkeit.

Bella wird wie folgt beschrieben: