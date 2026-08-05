Nach Taxifahrt verschwunden! Polizei sucht 65-Jährigen aus Leuben

Dresden - Wo ist Ingolf W.? Der 65-Jährige aus Leuben ist nach einer Taxifahrt spurlos verschwunden. Nun bittet die Polizei auf der Suche nach dem Vermissten die Bevölkerung um Mithilfe, denn der Mann ist auf Hilfe angewiesen.

Wo ist Ingolf W.? Der 65-Jährige wird seit Dienstag vermisst. © Polizei Dresden

Wie die Ordnungshüter berichten, verließ der Gesuchte am Dienstag seine Wohngruppe. Er fuhr mit einem Taxi zu einem Termin im St. Joseph-Stift, betrat das Krankenhaus allerdings nie.

Orte, wo er sich aufhalten könnte, wurden von der Polizei bereits vergeblich überprüft. Ingolf W., der orientierungslos und auf Hilfe angewiesen ist, wurde bislang nicht wieder angetroffen.

Zur Beschreibung des Vermissten: