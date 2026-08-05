Nach Taxifahrt verschwunden! Polizei sucht 65-Jährigen aus Leuben
Dresden - Wo ist Ingolf W.? Der 65-Jährige aus Leuben ist nach einer Taxifahrt spurlos verschwunden. Nun bittet die Polizei auf der Suche nach dem Vermissten die Bevölkerung um Mithilfe, denn der Mann ist auf Hilfe angewiesen.
Wie die Ordnungshüter berichten, verließ der Gesuchte am Dienstag seine Wohngruppe. Er fuhr mit einem Taxi zu einem Termin im St. Joseph-Stift, betrat das Krankenhaus allerdings nie.
Orte, wo er sich aufhalten könnte, wurden von der Polizei bereits vergeblich überprüft. Ingolf W., der orientierungslos und auf Hilfe angewiesen ist, wurde bislang nicht wieder angetroffen.
Zur Beschreibung des Vermissten:
- 1,88 Meter groß
- von schlanker Statur
- hat rotblondes, kurzes Haar
- hat einen Rucksack und eine Gürteltasche dabei
- hat einen auffällig schleppenden Gang
Wer kann der Polizei helfen und weiß, wo der 65-Jährige ist?
Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage/Jens Büttner/dpa, Polizei Dresden