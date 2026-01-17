Er leidet unter starker Demenz: Wo ist Willi W. (86) aus Aschersleben?

Aschersleben - In Aschersleben ( Salzlandkreis ) wird seit Freitag der 86-jährige Willi W. vermisst . Die Polizei hofft nun bei der Suche auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Wo ist Willi W. (86) aus Aschersleben? © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Salzlandkreis

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis berichtet, soll Herr W. am 16. Januar das Altenheim, in dem er wohnt, verlassen haben und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Der Vermisste leidet unter einer stark fortgeschrittenen Demenz, so ein Polizeisprecher.

Erste Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Rentners. Die Polizei hofft daher auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Willi H. wird wie folgt beschrieben: