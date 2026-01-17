Er leidet unter starker Demenz: Wo ist Willi W. (86) aus Aschersleben?
Aschersleben - In Aschersleben (Salzlandkreis) wird seit Freitag der 86-jährige Willi W. vermisst. Die Polizei hofft nun bei der Suche auf die Mithilfe der Bevölkerung.
Wie das Polizeirevier Salzlandkreis berichtet, soll Herr W. am 16. Januar das Altenheim, in dem er wohnt, verlassen haben und ist seither unbekannten Aufenthalts.
Der Vermisste leidet unter einer stark fortgeschrittenen Demenz, so ein Polizeisprecher.
Erste Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Rentners. Die Polizei hofft daher auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Willi H. wird wie folgt beschrieben:
- circa 170 – 175 cm groß,
- sportliche Statur,
- kurzes braunes Haar,
- Zum Zeitpunkt des Verschwindens war er wie folgt bekleidet: schwarzer Hut, dunkelblaue Jacke, dunkler Pullover, schwarze Cord-Hose
- führt eine blaue Tasche mit
- trägt ein rotes Armbändchen mit der Anschrift seines Altenheimes
Sämtliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis telefonisch unter 03471/379-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
