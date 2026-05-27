Er verschwand aus seinem Zuhause: Wo ist Markus R. aus Magdeburg?
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Magdeburg - Seit Dienstagabend wird in Magdeburg der 65-jährige Markus R. vermisst. Die Polizei hofft nun auf die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche.
Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, soll Herr R. aus seinem Zuhause im Stadtteil Stadtfeld Ost verschwunden sein und ist seither nicht zurückgekehrt.
Der 65-Jährige wird wie folgt beschrieben:
- männlich
- etwa 1,70 Meter groß
- hellgraue Jeanshose
- grauer Strickpullover
- graues Haar
Wer kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort liefern?
Die Bevölkerung wird gebeten, bei Antreffen der vermissten Person umgehend die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen.
Titelfoto: Bildmontage: Soeren Stache/dpa, Polizeirevier Magdeburg