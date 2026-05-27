27.05.2026 16:53 Er verschwand aus seinem Zuhause: Wo ist Markus R. aus Magdeburg?

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In Magdeburg wird seit Dienstag ein 65-jähriger Mann vermisst. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Seit Dienstagabend wird in Magdeburg der 65-jährige Markus R. vermisst. Die Polizei hofft nun auf die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche. Wer hat Markus R. (65) aus Magdeburg gesehen? © Bildmontage: Soeren Stache/dpa, Polizeirevier Magdeburg Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, soll Herr R. aus seinem Zuhause im Stadtteil Stadtfeld Ost verschwunden sein und ist seither nicht zurückgekehrt. Der 65-Jährige wird wie folgt beschrieben: männlich

etwa 1,70 Meter groß

hellgraue Jeanshose

grauer Strickpullover

graues Haar Vermisste Personen Ist sie in einem psychischen Ausnahmezustand? Große Sorge um vermisste Frau (58) aus Sachsen Wer kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort liefern? Die Bevölkerung wird gebeten, bei Antreffen der vermissten Person umgehend die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen.

Titelfoto: Bildmontage: Soeren Stache/dpa, Polizeirevier Magdeburg