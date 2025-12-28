Erzgebirge: Rentner aus Pflegeheim wieder da
Update: 28. Dezember, 8.05 Uhr
Wie die Polizei mitteilte, konnte der 85-Jährige am Samstagabend nach einem Zeugenhinweis im Schneeberger Stadtgebiet festgestellt werden.
Alarmierte Rettungskräfte brachten den unterkühlten Mann zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.
Erstmeldung: 27. Dezember, 15.33 Uhr
Schneeberg - Wo ist der 85-jährige Senior aus Schneeberg (Erzgebirge)? Der Rentner verschwand am Samstagmorgen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.
"Zuletzt wurde der Senior in der Nacht zu Samstag in einer Pflegeeinrichtung in der Scheunenstraße gesehen", so eine Polizeisprecherin.
Zwischen 2.30 Uhr bis 5 Uhr verließ der Rentner das Gebäude und ist seitdem verschwunden. Umgehend wurde die Polizei alarmiert. Seit den Morgenstunden fanden umfangreiche Suchmaßnahmen statt.
Auch eine Drohne kam zum Einsatz - doch von dem Rentner fehlt weiterhin jede Spur. "Bislang haben diese Suchmaßnahmen, die weiterhin andauern, jedoch nicht zum Auffinden des Vermissten geführt", teilt die Polizei mit.
Aktuell soll ein Hubschrauber zum Einsatz kommen, um den Rentner zu finden. Die Zeit drängt! "Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche", teilt die Polizei mit.
Polizei hofft auf Hinweise: Wer hat den Vermissten gesehen?
Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer hat den Rentner seit Samstagmorgen gesehen? Wem ist er möglicherweise in Bussen oder Bahnen aufgefallen? Wer weiß, wo er sich jetzt aufhält?
Hinweise nimmt das Polizeirevier Aue unter der Nummer 03771/120 entgegen. Alternativ kann auch der polizeiliche Notruf 110 gewählt werden.
Bereits einen Tag zuvor verschwand ein Rentner (88) aus Mittelsachsen aus einem Pflegeheim. Dieser wurde bedauerlicherweise leblos aufgefunden.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei