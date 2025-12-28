Erzgebirge: Rentner aus Pflegeheim wieder da

Wie die Polizei mitteilte, konnte der 85-Jährige am Samstagabend nach einem Zeugenhinweis im Schneeberger Stadtgebiet festgestellt werden.

Schneeberg - Wo ist der 85-jährige Senior aus Schneeberg ( Erzgebirge )? Der Rentner verschwand am Samstagmorgen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 85-Jährige wurde im Schneeberger Stadtgebiet gefunden. © Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei

"Zuletzt wurde der Senior in der Nacht zu Samstag in einer Pflegeeinrichtung in der Scheunenstraße gesehen", so eine Polizeisprecherin.

Zwischen 2.30 Uhr bis 5 Uhr verließ der Rentner das Gebäude und ist seitdem verschwunden. Umgehend wurde die Polizei alarmiert. Seit den Morgenstunden fanden umfangreiche Suchmaßnahmen statt.

Auch eine Drohne kam zum Einsatz - doch von dem Rentner fehlt weiterhin jede Spur. "Bislang haben diese Suchmaßnahmen, die weiterhin andauern, jedoch nicht zum Auffinden des Vermissten geführt", teilt die Polizei mit.

Aktuell soll ein Hubschrauber zum Einsatz kommen, um den Rentner zu finden. Die Zeit drängt! "Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche", teilt die Polizei mit.