Große Sorge in Ilsenburg: Wo ist der 83-jährige Heinz Herrmann P.?
Ilsenburg - Seit Dienstag wird in Ilsenburg (Landkreis Harz) ein 83-Jähriger vermisst. Die Polizei hofft nun bei der Suche auf die Mithilfe der Bevölkerung.
Laut dem Polizeirevier Harz soll sich Heinz Herrmann P. zuletzt am Abend des 5. Januar in seinem häuslichen Umfeld in der Marienhöfer Straße aufgehalten haben.
Am Folgetag wurde der Rentner dann als vermisst gemeldet.
Erste Suchmaßnahmen mit einem Hubschrauber und einem Suchhund haben bislang nicht zum Auffinden des 83-Jährigen geführt. Die Polizei hofft daher nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß
- schlanke Statur
- kurze, graue Haare
Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Harz unter der 03941/674-293 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Harz