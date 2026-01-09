Ist er nach Wintereinbruch in Gefahr? Große Sorge um vermissten 16-Jährigen

Weißenfels - Große Sorge um einen vermissten Jugendlichen aus dem Burgenlandkreis: Die Polizei sucht nach einem 16-Jährigen und bittet die Bevölkerung um ihre Hilfe. Im Hinblick auf die Wetterlage könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer Notsituation befindet.

Fynn B. (16) wird seit Donnerstagabend vermisst. Laut Polizei könnte er sich aufgrund des Wetters in einer Notlage befinden. © Bildmontage: Polizeirevier Burgenlandkreis, Carsten Rehder/dpa

Fynn B. aus Weißenfels wurde zuletzt am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr gesehen, als er die Wohnung seiner Eltern in der Neustadt verließ, so ein Polizeisprecher am Freitagmittag. Seitdem fehle jede Spur von ihm.

"Insbesondere aufgrund der derzeitigen extremen Witterung kann eine hilflose oder gar medizinische Notlage nicht ausgeschlossen werden", hieß es weiter.

Die Polizei sucht nachher mit einem Foto und folgender Beschreibung nach dem Jungen: