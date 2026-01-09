Ist er nach Wintereinbruch in Gefahr? Große Sorge um vermissten 16-Jährigen
Weißenfels - Große Sorge um einen vermissten Jugendlichen aus dem Burgenlandkreis: Die Polizei sucht nach einem 16-Jährigen und bittet die Bevölkerung um ihre Hilfe. Im Hinblick auf die Wetterlage könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer Notsituation befindet.
Fynn B. aus Weißenfels wurde zuletzt am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr gesehen, als er die Wohnung seiner Eltern in der Neustadt verließ, so ein Polizeisprecher am Freitagmittag. Seitdem fehle jede Spur von ihm.
"Insbesondere aufgrund der derzeitigen extremen Witterung kann eine hilflose oder gar medizinische Notlage nicht ausgeschlossen werden", hieß es weiter.
Die Polizei sucht nachher mit einem Foto und folgender Beschreibung nach dem Jungen:
- circa 1,80 Meter groß
- schlanke Gestalt
- schulterlange braune Haare
- ist vermutlich mit einem schwarzen knielangen Parka, einer weinroten Jogginghose oder blauen Jeans, sandfarbenen Winterstiefeln und einer schwarzen Wintermütze bekleidet
- hat einen schwarzen Rucksack bei sich.
Habt Ihr Fynn gesehen oder wisst, wo er sich aufhält? Dann meldet Euch bitte schnellstmöglich beim Polizeirevier Burgenlandkreis unter Tel. 03443/282293!
