Ist er nach Wintereinbruch in Gefahr? Große Sorge um vermissten 16-Jährigen

Große Sorge um einen vermissten Jugendlichen aus dem Burgenlandkreis: Die Polizei sucht nach einem 16-Jährigen und bittet die Bevölkerung um ihre Hilfe.

Von Juliane Bonkowski

Weißenfels - Große Sorge um einen vermissten Jugendlichen aus dem Burgenlandkreis: Die Polizei sucht nach einem 16-Jährigen und bittet die Bevölkerung um ihre Hilfe. Im Hinblick auf die Wetterlage könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer Notsituation befindet.

Fynn B. (16) wird seit Donnerstagabend vermisst. Laut Polizei könnte er sich aufgrund des Wetters in einer Notlage befinden.
Fynn B. (16) wird seit Donnerstagabend vermisst. Laut Polizei könnte er sich aufgrund des Wetters in einer Notlage befinden.  © Bildmontage: Polizeirevier Burgenlandkreis, Carsten Rehder/dpa

Fynn B. aus Weißenfels wurde zuletzt am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr gesehen, als er die Wohnung seiner Eltern in der Neustadt verließ, so ein Polizeisprecher am Freitagmittag. Seitdem fehle jede Spur von ihm.

"Insbesondere aufgrund der derzeitigen extremen Witterung kann eine hilflose oder gar medizinische Notlage nicht ausgeschlossen werden", hieß es weiter.

Die Polizei sucht nachher mit einem Foto und folgender Beschreibung nach dem Jungen:

Er ist vom Ukraine-Krieg traumatisiert: Wo ist Maksym S.?
Vermisste Personen Er ist vom Ukraine-Krieg traumatisiert: Wo ist Maksym S.?
  • circa 1,80 Meter groß
  • schlanke Gestalt
  • schulterlange braune Haare
  • ist vermutlich mit einem schwarzen knielangen Parka, einer weinroten Jogginghose oder blauen Jeans, sandfarbenen Winterstiefeln und einer schwarzen Wintermütze bekleidet
  • hat einen schwarzen Rucksack bei sich.

Habt Ihr Fynn gesehen oder wisst, wo er sich aufhält? Dann meldet Euch bitte schnellstmöglich beim Polizeirevier Burgenlandkreis unter Tel. 03443/282293!

Titelfoto: Bildmontage: Polizeirevier Burgenlandkreis, Carsten Rehder/dpa

Mehr zum Thema Vermisste Personen: