Er ist vom Ukraine-Krieg traumatisiert: Wo ist Maksym S.?

Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem ukrainischen Kriegsflüchtling, der kurz nach Neujahr in Brandenburg verschwunden ist.

Die Polizei sucht in Brandenburg nach einem 26 Jahre alten ukrainischen Kriegsflüchtling. © Soeren Stache/dpa, Polizeidirektion Nord (Bildmontage)

Maksym S. (26) wurde zuletzt am 2. Januar 2026 gesehen, als er das Übergangswohnheim Flecken-Zechlin in Richtung Rheinsberg verließ, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Seitdem fehlt von dem Ukrainer jede Spur. Die bisherigen Suchmaßnahmen und Zeugenhinweise haben nicht zu seinem Auffinden geführt.

Der Mann ist aufgrund seines Einsatzes im Ukraine-Krieg offenbar psychisch erkrankt und sehr in sich gekehrt, sodass er nicht mehr mit anderen Menschen redet.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: