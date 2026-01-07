Er ist vom Ukraine-Krieg traumatisiert: Wo ist Maksym S.?
Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem ukrainischen Kriegsflüchtling, der kurz nach Neujahr in Brandenburg verschwunden ist.
Maksym S. (26) wurde zuletzt am 2. Januar 2026 gesehen, als er das Übergangswohnheim Flecken-Zechlin in Richtung Rheinsberg verließ, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.
Seitdem fehlt von dem Ukrainer jede Spur. Die bisherigen Suchmaßnahmen und Zeugenhinweise haben nicht zu seinem Auffinden geführt.
Der Mann ist aufgrund seines Einsatzes im Ukraine-Krieg offenbar psychisch erkrankt und sehr in sich gekehrt, sodass er nicht mehr mit anderen Menschen redet.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- Circa 1,80 Meter groß
- wiegt etwa 65 Kilogramm
- dunkle, kurze Haare
- braune Augen
- soll mit hellgrauem Mantel, dunkler Sporthose und blauen Turnschuhen bekleidet gewesen sein
- hat keinen Ausweis oder Bargeld bei sich
Wenn Du Hinweise zum Aufenthaltsort des 26-Jährigen geben kannst, dann melde Dich bitte unter der Telefonnummer 03391/354-0 bei der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa, Polizeidirektion Nord (Bildmontage)