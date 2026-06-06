Jäger findet vermissten Senior aus Bitterfeld-Wolfen in Waldstück
Update: 6. Juni, 7.42 Uhr:
Nach Angaben der Polizei wurde die vermisste Person am gestrigen Freitag gegen 22.45 Uhr durch einen Jäger in einem Waldstück zwischen Siebenhausen und Reuden (Bitterfeld-Wolfen) aufgefunden.
"Es geht ihm den Umständen entsprechend gut", so Polizeisprecher Robin Schönherr. "Zwecks weiterer medizinischer Untersuchungen wurde er in ein Krankenhaus verbracht."
Erstmeldung, 4. Juni, 15.23 Uhr:
Bitterfeld-Wolfen - Seit dem gestrigen Mittwoch wird ein Mann aus Bitterfeld-Wolfen vermisst. Mit einer Öffentlichkeitsfahndung versucht die Polizei nun, ihn zu finden.
Viel ist über das Verschwinden des Seniors bislang nicht bekannt. Wie die Polizei mitteilte, verschwand er am Mittwoch aus seinem häuslichen Umfeld. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts.
Die Behörde leitete bereits Suchmaßnahmen nach dem Mann. Diese führten bislang nicht zu dessen Auffinden.
Deshalb leitete die Polizei nun die Öffentlichkeitsfahndung ein.
Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter der Tel. 03493/3010 entgegen.
Titelfoto: Montage: Foottoo/123RF + Polizei Anhalt-Bitterfeld