06.06.2026 07:42 Jäger findet vermissten Senior aus Bitterfeld-Wolfen in Waldstück

Die vermisste Person ist wieder aufgetaucht.

Von Eric Mittmann, Jan-Gerrit Vahl

Nach Angaben der Polizei wurde die vermisste Person am gestrigen Freitag gegen 22.45 Uhr durch einen Jäger in einem Waldstück zwischen Siebenhausen und Reuden (Bitterfeld-Wolfen) aufgefunden. "Es geht ihm den Umständen entsprechend gut", so Polizeisprecher Robin Schönherr. "Zwecks weiterer medizinischer Untersuchungen wurde er in ein Krankenhaus verbracht."

Erstmeldung, 4. Juni, 15.23 Uhr:

Bitterfeld-Wolfen - Seit dem gestrigen Mittwoch wird ein Mann aus Bitterfeld-Wolfen vermisst. Mit einer Öffentlichkeitsfahndung versucht die Polizei nun, ihn zu finden.