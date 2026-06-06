Jäger findet vermissten Senior aus Bitterfeld-Wolfen in Waldstück

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Die vermisste Person ist wieder aufgetaucht.

Von Eric Mittmann, Jan-Gerrit Vahl

Update: 6. Juni, 7.42 Uhr:

Nach Angaben der Polizei wurde die vermisste Person am gestrigen Freitag gegen 22.45 Uhr durch einen Jäger in einem Waldstück zwischen Siebenhausen und Reuden (Bitterfeld-Wolfen) aufgefunden.

"Es geht ihm den Umständen entsprechend gut", so Polizeisprecher Robin Schönherr. "Zwecks weiterer medizinischer Untersuchungen wurde er in ein Krankenhaus verbracht."

Erstmeldung, 4. Juni, 15.23 Uhr:

Bitterfeld-Wolfen - Seit dem gestrigen Mittwoch wird ein Mann aus Bitterfeld-Wolfen vermisst. Mit einer Öffentlichkeitsfahndung versucht die Polizei nun, ihn zu finden.

Mit diesem Foto sucht die Polizei aktuell nach dem Vermissten.
Mit diesem Foto sucht die Polizei aktuell nach dem Vermissten.  © Montage: Foottoo/123RF + Polizei Anhalt-Bitterfeld

Viel ist über das Verschwinden des Seniors bislang nicht bekannt. Wie die Polizei mitteilte, verschwand er am Mittwoch aus seinem häuslichen Umfeld. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts.

Die Behörde leitete bereits Suchmaßnahmen nach dem Mann. Diese führten bislang nicht zu dessen Auffinden.

Deshalb leitete die Polizei nun die Öffentlichkeitsfahndung ein.

Senior über 24 Stunden vermisst, dann findet ihn Spaziergängerin in misslicher Lage
Vermisste Personen Senior über 24 Stunden vermisst, dann findet ihn Spaziergängerin in misslicher Lage

Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter der Tel. 03493/3010 entgegen.

Titelfoto: Montage: Foottoo/123RF + Polizei Anhalt-Bitterfeld

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