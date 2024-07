Jugendlicher von Kreuzfahrtschiff verschwunden: Jetzt spricht seine Oma

Rostock - Drei Tage lang lebte Anne Yaktiyol (64) in großer Angst! Ihr Enkel Aydin Brown (14) war im Rostocker Hafen Warnemünde vom Bord des Kreuzfahrtschiffes "Caribbean Princess" gegangen und nicht mehr zurückgekehrt . Am Samstagabend gab die Polizei endlich Entwarnung , der Jugendliche konnte gefunden werden.

Aydin Brown (14) war von einem Kreuzfahrtschiff verschwunden. © Fotomontage: Polizeiinspektion Rostock (2)

"Wir saßen beide am Donnerstagmorgen beim Frühstück, als Aydin an die frische Luft gegangen ist und vom Deck nicht mehr zurückkehrte", blickte seine Großmutter in der Bild zurück. "Er hatte nicht gesagt, wo er hin wollte, er war einfach nicht mehr da."

Die 64 Jahre alte US-Amerikanerin machte sich große Sorgen, meldete sich bei der Crew und begab sich auf die Suche nach ihrem Enkel. "Ich bin dann am Anleger alles abgelaufen, durch die Terminals und in die Stadt. Nirgendwo war er", erklärte sie. Die Crew alarmierte schließlich die Polizei.

Anhand von Überwachungskameras war schnell klar, dass sich Aydin mit einem Unbekannten traf und ihm folgte. Warum der 14-Jährige mitging, konnte sich Anne nicht erklären.

"Das weiß ich bis heute nicht. Der Mann und mein Enkel haben wohl das gleiche Handyspiel genutzt, sich darüber kennengelernt und sich dann verabredet", vermutete sie. "Er nutzte an Bord ein Smartphone, auf dem er 'Minecraft' spielte und ein Spiel, mit dem man Häuser bauen kann."