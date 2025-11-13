Nach einem Jahr traurige Gewissheit: Deutscher Vater tot auf Korsika aufgefunden

Korsika - Über ein Jahr lang galt der dreifache Familienvater Uwe K. aus dem nordrhein-westfälischen Münster als vermisst. Nun gibt es die traurige Gewissheit: Er ist tot.

Uwe K. (†43) kehrte nach einer Wanderung nicht mehr zurück. © Fotomontage:Screenshot/Facebook,Gendarmerie de Corse,123RF/sanddebeautheil

Wie die Polizei Münster berichtet, wurden am 10. Oktober in einem Waldgebiet in der Region Solaro die sterblichen Überreste des damals 43-Jährigen gefunden. Durch einen DNA-Abgleich und andere persönliche Gegenstände konnte man die Leiche identifizieren.

Bei einem gemeinsamen Familienurlaub auf der französischen Insel Korsika machte sich Uwe K. am 1. August 2024 auf den Weg zu einer Wanderung. Zu seiner Frau und den drei kleinen Kindern kehrte er allerdings nicht zurück.

Trotz schneller und umfangreicher Suchmaßnahmen konnte man den Vater nicht finden.