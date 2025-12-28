Vermisster aus Bonn "spaziert" über Autobahn in Brandenburg

Am 2. Weihnachtsfeiertag hat die Polizei in Brandenburg einen Fußgänger an der Bundesstraße 96 in Oranienburg aufgegriffen.

Die Polizei in Brandenburg hat einen Vermissten aus Bonn an einer Bundesstraße in Oranienburg aufgefunden. (Symbolfoto)
Bei der Behörde gingen mehrere Anrufe ein, sodass zwischenzeitlich sogar eine Verkehrswarnung herausgegeben wurde.

Zuvor soll der Mann sogar zu Fuß entlang der Autobahn unterwegs gewesen sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Einsatzkräfte trafen ihn schließlich auf dem Standstreifen der B96 an.

Im Zuge seiner Überprüfung stellte sich dann heraus, dass der 26-Jährige von den Kollegen in Bonn als vermisst gemeldet worden war.

Der Vermisste wurde schließlich von einer Verwandten abgeholt, die eigens anreiste. Bei dem Einsatz gab es weder Verletzte noch Sachschäden.

