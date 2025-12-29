Wer hat Peter K. gesehen? Polizei sucht nach Zeugen

Dresden - Wer hat diesen Mann gesehen? Die Dresdner Polizeidirektion sucht seit Sonntag den vermissten Peter K. (34) aus Pieschen.

Der 34-Jährige gilt als vermisst. © Polizei Dresden

Wie die Polizei in dem Fahndungsaufruf angab, habe sich der 34-Jährige während der Feiertage in einer Wohnung in Dresden-Cossebaude aufgehalten.

Bei einer Überprüfung am 26. Dezember wurde der Mann jedoch nicht in der Wohnung gefunden. Auch seine Wohnung in Dresden-Pieschen sowie andere Orte wurden überprüft, doch bislang gibt es keine Spur von dem Aufenthaltsort des Mannes.

Der Mann leide an einer psychischen Störung und habe möglicherweise Suizidgedanken, teilte die Polizei mit.

Peter K. wird wie folgt beschrieben: