Sie braucht Medikamente! 13-Jährige wird seit Montag vermisst

Die Polizei sucht seit Montagabend in Hamburg nach der 13-jährigen Lieka Küstermann. Wer sie gesehen hat, meldet sich bitte sofort bei der Polizei.

Von Robert Stoll

Hamburg - Wer hat sie gesehen? Seit Montagabend wird die 13-jährige Lieka Küstermann aus Hamburg vermisst.

Die Polizei sucht in Hamburg seit Montagabend nach der vermissten Lieka Küstermann (13).
© Fotomontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg

Wie die Polizei am Dienstag erklärte, hatte die Jugendliche ihr Elternhaus am Abend gegen 20 Uhr verlassen und war bislang nicht dorthin zurückgekehrt.

Da sie auf Medikamente angewiesen ist und alle bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos geblieben waren, bittet die Polizei nun um Hinweise zum Aufenthaltsort von Lieka.

Sie wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 140 bis 145 cm groß
  • schlanke Statur
  • braune Augen
  • schwarze, lange Haare
  • "südasiatisches" Erscheinungsbild
  • gebrochener und geschienter rechter Arm
  • bekleidet mit einer grünen Winterjacke

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040-4286-56789 bei der Polizei Hamburg oder auf jedem Polizeirevier zu melden. Wer sie sieht, soll bitte direkt den Notruf 110 wählen.

