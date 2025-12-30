Sie braucht Medikamente! 13-Jährige wird seit Montag vermisst

Hamburg - Wer hat sie gesehen? Seit Montagabend wird die 13-jährige Lieka Küstermann aus Hamburg vermisst.

Die Polizei sucht in Hamburg seit Montagabend nach der vermissten Lieka Küstermann (13). © Fotomontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg

Wie die Polizei am Dienstag erklärte, hatte die Jugendliche ihr Elternhaus am Abend gegen 20 Uhr verlassen und war bislang nicht dorthin zurückgekehrt.

Da sie auf Medikamente angewiesen ist und alle bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos geblieben waren, bittet die Polizei nun um Hinweise zum Aufenthaltsort von Lieka.

Sie wird wie folgt beschrieben: