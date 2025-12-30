Sie braucht Medikamente! 13-Jährige wird seit Montag vermisst
Hamburg - Wer hat sie gesehen? Seit Montagabend wird die 13-jährige Lieka Küstermann aus Hamburg vermisst.
Wie die Polizei am Dienstag erklärte, hatte die Jugendliche ihr Elternhaus am Abend gegen 20 Uhr verlassen und war bislang nicht dorthin zurückgekehrt.
Da sie auf Medikamente angewiesen ist und alle bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos geblieben waren, bittet die Polizei nun um Hinweise zum Aufenthaltsort von Lieka.
Sie wird wie folgt beschrieben:
- etwa 140 bis 145 cm groß
- schlanke Statur
- braune Augen
- schwarze, lange Haare
- "südasiatisches" Erscheinungsbild
- gebrochener und geschienter rechter Arm
- bekleidet mit einer grünen Winterjacke
Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040-4286-56789 bei der Polizei Hamburg oder auf jedem Polizeirevier zu melden. Wer sie sieht, soll bitte direkt den Notruf 110 wählen.
Titelfoto: Fotomontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg