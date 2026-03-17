Nach Klinikaufenthalt wurde ihr Handy gefunden: Wo ist Franziska T.?
Dresden/Wilsdruff - Eine 41-Jährige aus Wilsdruff (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) wird vermisst - wer hat sie gesehen?
Wie die Polizei Dresden mitteilt, verließ Franziska T. am Freitag eine Klinik bei Bremen und fuhr offenbar nach Dresden.
Denn in Dresden-Löbtau wurde am heutigen Dienstag ihr Telefon gefunden.
"Mögliche Aufenthaltsorte wurden von der Polizei geprüft", erklärte ein Sprecher. Auch ein Fährtenhund kam zum Einsatz. Dennoch konnte die Frau bisher nicht gefunden werden.
Nach Angaben der Polizei besteht Suizidgefahr.
Deshalb sucht die Behörde nun öffentlich nach der Vermissten.
Franziska T. wird wie folgt beschrieben:
etwa 1,70 Meter groß
schlanke Statur
lange, braune Haare
Es wird vermutet, dass sie mit einem grauen Mercedes Vito unterwegs ist.
Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Dresden, dpa/Jens Büttner