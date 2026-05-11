11.05.2026 17:04 Obdachloser mit tragischer Gesichte stirbt im Krankenhaus: Identität geklärt!

Er wurde Ende Februar ins Krankenhaus in Weißensee gebracht und verstarb Mitte März. Nach Hinweisen hat die Polizei seine Identität nun klären können.

Von Matthias Kuhnert

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung hat die Polizei die Identität des Toten klären können. Eine Angehörige habe den Beamten bestätigt, dass es sich bei dem Verstorbenen um ihren 56-jährigen Bruder handelt. Der Zeugenaufruf ist damit beendet.

Erstmeldung am 8. Mai, 12.18 Uhr:

Berlin - Ende Februar wird ein obdachloser Mann ins Krankenhaus in Weißensee eingeliefert. Mitte März stirbt der Mann, doch auch rund zwei Monate später weiß niemand, wer er ist. Seine Identität ist bis heute ungeklärt. Die Polizei erhofft sich nun mithilfe von Fotos Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei erhofft sich mit diesen Bildern Hinweise auf seine Identität. © Polizei Berlin Den Beamten nach soll er 63 Jahre alt sein und zuletzt als Obdachloser in Weißensee gelebt haben. Demnach hielt er sich im Bereich Alter Friedhof Weißensee, Bernkasteler Straße, Neumagener Straße, Falkenberger Straße und Buschallee auf. Besonders tragisch: Seine Frau und seine Kinder soll er schon vor Jahren durch einen Autounfall in Brandenburg verloren haben. Verursacht wohl durch einen betrunkenen Lkw-Fahrer. Der Unbekannte soll zudem zwei Schwestern haben. Die Polizei vermutet, dass beide womöglich in Brandenburg leben.