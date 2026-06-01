Person am Bodensee über Bord? Große Suchaktion in Konstanz

Konstanz - Ein Such- und Rettungseinsatz hat am späten Sonntagabend vor dem Fährhafen Konstanz-Staad stattgefunden. Auslöser war die Meldung über eine Person, die von einer Fähre ins Wasser gestürzt sein sollte.

Die Polizei hat etwa zwei Stunden nach der vermeintlich vermissten Person gesucht. (Symbolfoto) © Silas Stein/dpa

Wie die Polizei berichtet, ging am Abend eine Erstmeldung ein, wonach eine Person auf der Überfahrt von Meersburg nach Konstanz von der Fähre über Bord gegangen sei. Daraufhin wurde umgehend ein großes Kräfteaufgebot alarmiert.

An den Suchmaßnahmen vor dem Hafenbecken beteiligten sich in der Spitze neun Boote der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), der Feuerwehr sowie der Wasserschutzpolizei.

Zur Unterstützung aus der Luft waren zudem ein Polizeihubschrauber und mehrere Drohnen im Einsatz.

Die Einsatzkräfte vor Ort wurden außerdem durch einen speziellen Wasserspürhund verstärkt.