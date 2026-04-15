Teenagerin aus Dresden vermisst: Wer hat Kheda I. gesehen?

Dresden - Vermisst! Die Polizei sucht derzeit nach Kheda I. (15) aus Dresden.

Die Polizei bittet bei der Suche nach Kheda I. (15) um Hinweise aus der Bevölkerung. © Bildmontage: Polizeidirektion Dresden/Christian Juppe

Von der 15-Jährigen fehlt seit vergangenem Donnerstagabend jede Spur.

Laut Polizei verließ die Vermisste ihre Unterkunft auf der Fischhausstraße. Auch mögliche Anlaufstellen der Jugendlichen wurden von den Beamten bereits geprüft – bisher ohne Erfolg.

Deshalb bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Kheda I. wird wie folgt beschrieben: