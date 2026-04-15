Teenagerin aus Dresden vermisst: Wer hat Kheda I. gesehen?
Dresden - Vermisst! Die Polizei sucht derzeit nach Kheda I. (15) aus Dresden.
Von der 15-Jährigen fehlt seit vergangenem Donnerstagabend jede Spur.
Laut Polizei verließ die Vermisste ihre Unterkunft auf der Fischhausstraße. Auch mögliche Anlaufstellen der Jugendlichen wurden von den Beamten bereits geprüft – bisher ohne Erfolg.
Deshalb bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.
Kheda I. wird wie folgt beschrieben:
etwa 1,65 Meter groß
schlanke Statur
lange dunkelbraune Haare
zuletzt bekleidet mit heller Jeans und schwarzer Weste
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Kheda I. liefern kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Polizeidirektion Dresden/Christian Juppe