Seniorin aus Hamburg vermisst: Ursula R. leidet an Demenz - Wer hat sie gesehen?

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Seit Freitagabend ist Ursula R. aus Hamburg verschwunden. Nun bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach der Seniorin.

Von Mila Martinez

Hamburg - Seit Freitagabend ist Ursula R. (73) aus ihrer Betreuungseinrichtung in Hamburg-Sternschanze verschwunden. Nun bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach der Seniorin.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Ursula R. (73).
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Ursula R. (73).  © Polizei Hamburg

Bisherige Suchmaßnahmen hätten nicht zum Erfolg geführt, deshalb fahnde man nun öffentlich nach der 73-Jährigen. Laut den Beamten ist die Vermisste an Demenz erkrankt.

Seit ihrem Verschwinden sei Ursula R. unbekannten Aufenthalts.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

Aufatmen in der Börde: Vermisste Teenagerin ist zurück
Vermisste Personen Aufatmen in der Börde: Vermisste Teenagerin ist zurück

  • etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß

  • kräftige Statur

  • längere, weiß-graue Haare

  • zuletzt bekleidet mit einer langen, dunklen Jacke

  • führt in der Regel zwei Plastiktüten von Super- oder Drogeriemärkten mit sich

Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle melden.

Sollte die Vermisste unterwegs gesichtet werden, solle man sich direkt beim polizeilichen Notruf 110 melden.

Titelfoto: Polizei Hamburg

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