Seniorin aus Hamburg vermisst: Ursula R. leidet an Demenz - Wer hat sie gesehen?
Hamburg - Seit Freitagabend ist Ursula R. (73) aus ihrer Betreuungseinrichtung in Hamburg-Sternschanze verschwunden. Nun bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach der Seniorin.
Bisherige Suchmaßnahmen hätten nicht zum Erfolg geführt, deshalb fahnde man nun öffentlich nach der 73-Jährigen. Laut den Beamten ist die Vermisste an Demenz erkrankt.
Seit ihrem Verschwinden sei Ursula R. unbekannten Aufenthalts.
Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:
etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß
kräftige Statur
längere, weiß-graue Haare
zuletzt bekleidet mit einer langen, dunklen Jacke
führt in der Regel zwei Plastiktüten von Super- oder Drogeriemärkten mit sich
Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle melden.
Sollte die Vermisste unterwegs gesichtet werden, solle man sich direkt beim polizeilichen Notruf 110 melden.
Titelfoto: Polizei Hamburg