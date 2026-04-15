15.04.2026 16:14 Seniorin aus Hamburg vermisst: Ursula R. leidet an Demenz - Wer hat sie gesehen?

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Seit Freitagabend ist Ursula R. aus Hamburg verschwunden. Nun bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach der Seniorin.

Von Mila Martinez

Hamburg - Seit Freitagabend ist Ursula R. (73) aus ihrer Betreuungseinrichtung in Hamburg-Sternschanze verschwunden. Nun bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach der Seniorin. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Ursula R. (73). © Polizei Hamburg Bisherige Suchmaßnahmen hätten nicht zum Erfolg geführt, deshalb fahnde man nun öffentlich nach der 73-Jährigen. Laut den Beamten ist die Vermisste an Demenz erkrankt. Seit ihrem Verschwinden sei Ursula R. unbekannten Aufenthalts. Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben: Vermisste Personen Aufatmen in der Börde: Vermisste Teenagerin ist zurück etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß

kräftige Statur

längere, weiß-graue Haare

zuletzt bekleidet mit einer langen, dunklen Jacke

führt in der Regel zwei Plastiktüten von Super- oder Drogeriemärkten mit sich Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle melden. Sollte die Vermisste unterwegs gesichtet werden, solle man sich direkt beim polizeilichen Notruf 110 melden.

Titelfoto: Polizei Hamburg