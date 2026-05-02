Polizei bittet um Hilfe: Junge Frau aus dem Vogtland vermisst

Rodewisch - Wo ist Kira S. (29)? Die junge Frau wird in Rodewisch ( Vogtlandkreis ) seit dem Maifeiertag vermisst .

Die Polizei sucht in Rodewisch nach einer vermissten 29-Jährigen. (Symbolbild) © Christian Horz/123RF

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kehrte die 29-Jährige am Freitagnachmittag nicht von der Arbeit nach Hause zurück und ist seitdem spurlos verschwunden.

Zuletzt wurde sie in Rodewisch an ihrem schwarzen Mercedes A 220 (Kennzeichen: AE K 6666) gesehen. Das war gegen 14.30 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße. Möglicherweise ist sie noch mit dem Mercedes unterwegs.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,70 Meter groß und schlank

lange, glatte hellbraune Haare

trägt eine Brille

Rose-Tattoo am rechten Unterarm

wirkt jünger, als sie tatsächlich ist

Was die junge Frau zum Zeitpunkt ihres Verschwindens getragen hat, ist derzeit nicht bekannt.