Polizei bittet um Hilfe: Junge Frau aus dem Vogtland vermisst
Rodewisch - Wo ist Kira S. (29)? Die junge Frau wird in Rodewisch (Vogtlandkreis) seit dem Maifeiertag vermisst.
Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kehrte die 29-Jährige am Freitagnachmittag nicht von der Arbeit nach Hause zurück und ist seitdem spurlos verschwunden.
Zuletzt wurde sie in Rodewisch an ihrem schwarzen Mercedes A 220 (Kennzeichen: AE K 6666) gesehen. Das war gegen 14.30 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße. Möglicherweise ist sie noch mit dem Mercedes unterwegs.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,70 Meter groß und schlank
- lange, glatte hellbraune Haare
- trägt eine Brille
- Rose-Tattoo am rechten Unterarm
- wirkt jünger, als sie tatsächlich ist
Was die junge Frau zum Zeitpunkt ihres Verschwindens getragen hat, ist derzeit nicht bekannt.
Vermisste könnte in Dresden oder Meißen sein
Alle bisherigen Suchmaßnahmen waren bislang erfolglos. Die Frau könnte mit ihrem Auto in Richtung Dresden oder Meißen gefahren sein und sich nun in dem Gebiet aufhalten.
Ein Foto der Vermissten kann auf der Homepage der Polizei abgerufen werden.
Wer hat die 29-Jährige seit Freitagnachmittag gesehen und kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Wem ist der beschriebene Mercedes aufgefallen?
Hinweise nimmt das Polizeirevier Auerbach-Klingenthal unter der Telefonnummer 03744/2550 entgegen oder jede andere Polizeidienststelle.
Titelfoto: Christian Horz/123RF