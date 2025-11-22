Polizei-Hubschrauber kreist wieder über Dresden: Das ist der Grund

Dresden - Motorengeräusche über Dresden : Ein Polizeihubschrauber kreiste sowohl in der Nacht als auch am Samstagmittag über Dresden. Der Grund ist ernst.

Ein Hubschrauber der Polizei kreiste in der Nacht zum Samstag über Dresden. © Screenshot/ADS-B Exchange

Gegen Mitternacht war der Helikopter der Polizei über dem Dresdner Stadtteil Löbtau unterwegs, flog dabei bis nach Dölzschen, wo er nach einem Schlenker über die A17 weiter über Wölfnitz und Friedrichstadt schwebte.

Im Zickzackmuster ging es laut Flugradar außerdem über die Weißeritz bis nach Coschütz in Richtung Freital, ehe er sich auf den Rückweg machte.

Am Samstagmittag dröhnten dann schon wieder Rotorblätter über der Landeshauptstadt.

Laut einem Sprecher der Polizeidirektion Dresden wird der Hubschrauber eingesetzt, um die Einsatzkräfte bei der Suche nach eine Vermissten zu unterstützen.

Bei der Person handelt es sich um einen 77-Jährigen aus Dresden-Friedrichstadt.