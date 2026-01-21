5.457
Seit Weihnachten verschwunden: Wer hat Celina (14) aus Pirna gesehen?
Pirna-Sonnenstein - Wo ist die 14-jährige Celina F. aus Pirna? Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Teenagerin.
Wie die Polizei mitteilte, wird Celina seit dem 23. Dezember des vergangenen Jahres vermisst.
An jenem Tag verließ sie ihre Unterkunft im Pirnaer Ortsteil Sonnenstein und ist seitdem nicht mehr aufzufinden. Erst im September des vergangenen Jahres wurde die damals 13-Jährige schon mal als vermisst gemeldet.
Die Beamten beschreiben die 14-Jährige wie folgt:
- 1,67 Meter groß
- kräftige Statur
- natürliche blonde Haare, die in unregelmäßigen Abständen getönt wurden
Wer die 14-jährige Celina F. gesehen hat oder Angaben zu ihrem momentanen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 bei der Polizei melden.
Titelfoto: Fotomontage: Jens Büttner/dpa, PD Dresden