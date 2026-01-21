Seit Weihnachten verschwunden: Wer hat Celina (14) aus Pirna gesehen?

Pirna-Sonnenstein - Wo ist die 14-jährige Celina F. aus Pirna ? Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Teenagerin.

Seit 23. Dezember ist die 14-jährige Celina F. aus Pirna-Sonnenstein unauffindbar. Jetzt wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. © Fotomontage: Jens Büttner/dpa, PD Dresden

Wie die Polizei mitteilte, wird Celina seit dem 23. Dezember des vergangenen Jahres vermisst.

An jenem Tag verließ sie ihre Unterkunft im Pirnaer Ortsteil Sonnenstein und ist seitdem nicht mehr aufzufinden. Erst im September des vergangenen Jahres wurde die damals 13-Jährige schon mal als vermisst gemeldet.

Die Beamten beschreiben die 14-Jährige wie folgt: