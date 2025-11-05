Polizei identifiziert mysteriösen toten Verbrecher

Die Polizei konnte den unbekannten Toten nach einem Hinweis aus der Bevölkerung identifizieren.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte der unbekannte Tote durch einen Hinweis aus der Bevölkerung identifiziert werden. Es handelt sich demnach um einen 46 Jahre alten Mann. Es gebe keine Hinweise darauf, dass sein Tod durch Fremdverschulden eingetreten ist.

Erstmeldung vom 4. November, 12.35 Uhr

Berlin - Mit einem Foto erhofft sich das Landeskriminalamt Berlin jetzt Hinweise aus der Öffentlichkeit. Wer erkennt diesen Mann?

Der Mann konnte nach einem Hinweis identifiziert werden. © Polizei Berlin (Bildmontage) Der Unbekannte verstarb am 27. September 2025 in Berlin. Fest steht: Der Verstorbene soll zwischen 2021 und 2023 in Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Brandenburg Straftaten begangen haben. Dabei trat er stets unter dem Namen Manfred Binz, geboren am 22. Februar 1987 in Düsseldorf, auf und behauptete, keinen festen Wohnsitz zu haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass diese Angaben mit hoher Wahrscheinlichkeit frei erfunden sind. Es besteht die Möglichkeit, dass der Mann auch in anderen Bundesländern unterwegs war.