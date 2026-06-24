Fahndung findet glückliches Ende: Vermisste 16-Jährige ist wieder da!

Nach Angaben der Polizei konnte die Vermisste bereits am Dienstagnachmittag von der Polizei in Wittenberg angetroffen und zurück nach Hause gebracht werden.

Die vermisste 16-Jährige ist wieder da. © Bildmontage: 123RF/aija444, Polizei Sachsen-Anhalt

Wittenberg - Seit Montag ist eine Jugendliche aus Wittenberg verschwunden.

Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilte, hatte sie sich von ihrem Zuhause entfernt. Seither fehle von der 16-Jährigen jede Spur.

Auch wenn die Fahndungsmaßnahmen der Polizei in Lutherstadt Wittenberg noch immer andauern, hoffen die Einsatzkräfte auf die Unterstützung der Bevölkerung.

Um die Suche zu erleichtern, veröffentlichte die Behörde auch ein Foto der Vermissten.