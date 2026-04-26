Daniel M. schon seit Tagen vermisst: Polizei geht von Entführung aus!

Halstenbek - Wo ist Daniel M.? Der 35-Jährige aus dem Kreis Pinneberg ( Schleswig-Holstein ) wird bereits seit dem 15. April vermisst. Die Polizei geht mittlerweile von einer Entführung aus und bittet dringend um Hinweise.

Daniel M. (35) wird schon tagelang vermisst. Die Polizei geht inzwischen von einem Verbrechen aus und hofft auf Hinweise. © Polizeidirektion Itzehoe

Wie die Beamten mitteilten, wurde der Vermisste zuletzt an dem besagten Tag gegen 18 Uhr am Krupunder See in Halstenbek gesehen. In den Stunden zuvor soll es zu Streitigkeiten mit einer Personengruppe gekommen sein.

Die Ermittler gehen inzwischen aufgrund von Zeugenaussagen davon aus, dass M. möglicherweise gegen seinen Willen von einer oder mehreren anderen Personen mitgenommen wurde.

Trotz intensiver Befragungen und laufender Ermittlungen bleibt der Aufenthaltsort des Mannes weiterhin unklar - deshalb hoffen die Beamten nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Daniel M. wird wie folgt beschrieben: