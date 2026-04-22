Letzte Spur Dresdner Notschlaf-Stelle: Wer hat Kimberly A. und Paul B. gesehen?
Arnsdorf/Dresden - Sie waren zuletzt in der sächsischen Landeshauptstadt unterwegs, nun sind sie verschwunden: Die Polizei sucht derzeit nach Kimberly A. (16) und Paul B. (15).
Die zwei Teenager kommen aus Arnsdorf (Landkreis Bautzen) und wurden zuletzt am 15. April (Mittwoch) gegen 23 Uhr in einer Dresdner Notschlafstelle gesehen. Seitdem gelten sie als vermisst.
Es wird vermutet, dass die Jugendlichen gemeinsam in Richtung Hauptbahnhof oder Neustadt aufgebrochen sind, um anschließend in Richtung Potsdam oder Berlin zu fahren.
Kimberly A. wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,70 Meter groß und schlank
- braune, kurze Haare, Bobschnitt
- Besonderheit: Nasenpiercing
- Bekleidung: blauer Jogginganzug, schwarze Weste
Die Beschreibung zu Paul B. lautet:
- etwa 1,60 Meter groß und schlank
- dunkelblonde, kurze Haare
- Bekleidung: schwarzes Basecape, schwarze Jogginghose, schwarzer Windbreaker, weiße Sneaker
- hat schwarze Umhängetasche dabei
Auf den Seiten der Polizei Sachsen sind die Fotos zu Kimberly A. und Paul B. abrufbar.
Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der zwei Gesuchten nimmt das Polizeirevier Kamenz unter der Rufnummer 03578/3520 entgegen.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa