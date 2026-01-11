Psychische Ausnahmesituation: Wo ist Daniela aus Zeitz?

Zeitz - Große Sorge um Daniela aus Zeitz (39). Die 39-jährige mehrfache Mutter verschwand am Sonntagmittag. Wer hat sie gesehen?

Wer hat die 39-jährige Daniela aus Zeitz gesehen? © PI Burgenlandkreis

"Sie verließ, nach dem was bislang bekannt ist, in einer psychischen Ausnahmesituation die Wohnung im Norden von Zeitz", teilte das Polizeirevier aus dem Burgenlandkreis am späten Sonntagabend mit.

Sie ist offenbar ohne Handy, Schlüssel oder persönliche Dokumente, zu Fuß unterwegs und könnte sich in Gefahr bringen oder durch die kalte Witterung in solche geraten.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zu ihrem Auffinden. Ein Personensuchhund lief in den Bereich Leipziger Straße, Höhe Tiergartenstraße.

Die Vermisste hat langes rotes Haar, ist 174 Zentimeter groß und kräftig. Sie hat ein Piercing in der Unterlippe und mehrere unter Kleidung nicht sichtbare Tattoos.