Seit Tagen verschwunden: Familie der Vermissten Studentin in großer Sorge

In der Nähe von Padua in Italien verschwand eine 22-jährige Jurastudentin auf rätselhafte Weise. Der Vorfall sorgt in der Region für große Bestürzung.

Von Isabel Klemt

Annabella Martinelli (22) wird seit dem 6. Januar vermisst.
Annabella Martinelli (22) wird seit dem 6. Januar vermisst.  © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Lucia Borgonzoni

Wie lamilano.it berichtet, verließ Annabella Martinelli am Abend des 6. Januar gegen 20 Uhr ihr Elternhaus in Teolo, südwestlich von Padua.

Mit ihrem Fahrrad machte sich die 22-Jährige auf den Weg - wohin genau, ist bislang unklar.

Auf Aufnahmen von Überwachungskameras ist Annabella im Zentrum von Teolo zu sehen, wie sie mit ihrem Fahrrad und Pizzakartons in der Hand eine Straße überquert.

Am folgenden Morgen wurde dann Annabellas Fahrrad in Villa di Teolo entdeckt. Es stand abgestellt und angeschlossen an einer abgelegenen Schotterstraße nahe einer Staatsstraße. Doch von der jungen Frau fehlt jede Spur.

In unmittelbarer Nähe entdeckten Ermittler zudem die zwei leeren Pizzakartons, mit denen die 22-Jährige zuletzt gesehen wurde.

Mit einem Großaufgebot suchen Einsatzkräfte derzeit nach der 22-Jährigen

Einsatzkräfte suchen nach der 22-Jährigen, bislang jedoch ohne Erfolg.
Einsatzkräfte suchen nach der 22-Jährigen, bislang jedoch ohne Erfolg.  © Facebook/Screenshot/Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - CNSAS

Ihr Mobiltelefon war zuletzt im Raum Teolo sowie in den Colli Euganei - einem hügeligen, teils schwer zugänglichen Naturgebiet - eingeloggt. Seitdem ist das Handy ausgeschaltet oder nicht mehr erreichbar.

In der Region herrschen derzeit klirrende Minusgrade von bis zu minus sechs Grad in der Nacht. Sollte sich Annabella weiterhin im Freien aufhalten, könnte die Kälte lebensgefährlich werden.

Mit einem Großaufgebot suchen Feuerwehr, Polizei, Spürhunde und Drohnen nach der 22-Jährigen - bislang jedoch ohne Erfolg. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen oder die Beteiligung Dritter liegen bisher nicht vor.

Familie und Freunde vermuten, dass Annabella möglicherweise nach Bologna gegangen sein könnte. In den sozialen Netzwerken wenden sie sich emotional an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise.

Annabella wird als groß, schlank und sportlich beschrieben. Sie hat blonde Haare und trägt einen Bob mit auffälligen rosafarbenen Spitzen. Wer sie gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich sofort bei den Carabinieri (Polizeikräfte in Italien) zu melden.

Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Lucia Borgonzoni, Facebook/Screenshot/Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - CNSAS

