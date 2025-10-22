Fall Rebecca Reusch: Was hat die groß angelegte Aktion gebracht?

Berlin/Tauche - Nach den Suchaktionen im Fall der 2019 verschwundenen Rebecca Reusch gehen die Ermittlungen weiter.

Auch Leichenspürhunde durchsuchten ein Grundstück in Tauche (Landkreis Oder-Spree). © Christophe Gateau/dpa

"Die Auswertung der Ermittlungsergebnisse der letzten zwei Tage dauert an", sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Michael Petzold, der Deutschen Presse-Agentur. Zur Frage, ob heute erneut gesucht werde, machte er keine Angaben.

Die damals 15-jährige Rebecca war vor sechs Jahren in Berlin verschwunden. Nach Angaben der Familie und der Polizei hatte sie die Nacht im Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers verbracht. Seitdem wird sie vermisst.

Die Ermittler vermuten schon länger, dass der heute 33 Jahre alte Schwager die Jugendliche getötet habe. Der Mann bestreitet das. Seine Verteidigung wollte sich zu einer Anfrage anlässlich des Großeinsatzes nicht äußern.

Beamte hatten am Montag das Grundstück der Großmutter des Mannes im brandenburgischen Tauche durchsucht, am zweiten Tag wurde ein Areal im nahe gelegenen Herzberg durchforstet.