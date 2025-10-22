Durchbruch im Vermisstenfall Rebecca Reusch? Schwager verscharrte wohl Leiche bei seinen Großeltern

Berlin - Neue Entwicklung im Vermisstenfall Rebecca Reusch : Fast sieben Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden der damals 15-jährigen Berlinerin scheint wieder Bewegung in die Sache zu kommen. Die Polizei geht einer heißen Spur in Brandenburg nach. Die Schlinge um den tatverdächtigen Schwager zieht sich wieder zu.

Der Vermisstenfall Rebecca Reusch wirft weiterhin Fragen auf. © ---/Polizei Berlin/dpa, Julian Stähle/dpa-Zentralbild/dpa (Bildmontage)

Wie ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, war die Polizei seit dem Morgen im Lindenberger Ortsteil Tauche (Landkreis Oder-Spree) auf einem Grundstück im Einsatz.



Am Nachmittag unterbrachen die Einsatzkräfte die Ermittlungen vor Ort zunächst. Am Dienstag soll der Einsatz weitergehen. Dann wird es den Angaben nach darum gehen, die Anwohner des Ortes zu dem Fall zu befragen.



Zur Frage, ob bereits etwas gefunden wurde, äußerte sich die Polizei zunächst nicht.

Die Beamten sind in Tauche seit Montag auf der Suche nach Beweismitteln in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Am Morgen rückten sie mit Messtechnik sowie schwerem Gerät an. Neben einem kleinen Bagger kamen auch eine Drohne, Videotechnik und Bodenradar zum Einsatz.

Nach zwischenzeitlich erlangten Erkenntnissen liegen den Ermittlern Anhaltspunkte dafür vor, dass Rebeccas Schwager Florian R. (heute 33) am Morgen des 18. Februar 2019 die damals 15-Jährige getötet und die Leiche samt einiger von Rebeccas persönlichen Gegenständen - zumindest vorübergehend - auf das Grundstück seiner Großeltern in Tauche gebracht haben könnte.

Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung befand sich auf oder hinter dem inzwischen bebauten Grundstück früher ein Friedhof. Darauf deute aber nichts mehr hin. Nun sei dort "plattes Gartenland", wie es im Artikel hieß.

Nach Angaben des Pressesprechers sind insgesamt 115 Einsatzkräfte vor Ort, 111 davon aus Berlin. Auch Beamte vom Bundeskriminalamt (BKA) seien beteiligt.