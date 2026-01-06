Seit drei Monaten verschwunden: Einsatzkräfte geben die Suche nach Gus (4) nicht auf
Mid North (Australien) - Seit drei Monaten suchen Einsatzkräfte und freiwillige Helfer unermüdlich nach dem vierjährigen Gus im australischen Outback.
Gus Lamont verschwand am 27. September 2025 spurlos, nachdem er auf der Farm seiner Familie im Sand gespielt hatte.
Das Verschwinden des vierjährigen Jungen hat in Australien große Bestürzung ausgelöst und intensive Suchaktionen nach sich gezogen, die nach wie vor andauern.
Wie der australische Nachrichtensender The New Daily berichtet, werden mittlerweile alle Szenarien in Betracht gezogen.
"Das ist kein einfacher Fall. [...] Wir verfolgen alle Möglichkeiten, um Gus zu finden. Nichts wird ausgeschlossen. [...] Wir werden nicht ruhen, bis wir absolut sicher sind, alles in unserer Macht Stehende getan zu haben, um ihn zu finden", sagte der Leiter der Abteilung für schwere Verbrechen am Dienstag (Ortszeit).
Seit dem Verschwinden von Gus untersuchten Spezialtaucher der Polizei Wassertanks und Dämme, während Helikopter mit Infrarotkameras, Spürhunde, Geländefahrzeuge und Drohnen das Gebiet absuchten. Auch Minenschächte in der Nähe des Grundstücks wurden gründlich durchsucht.
Doch der Junge bleibt weiterhin verschwunden.
Die Familie von Gus durchlebte ein sehr schweres Weihnachtsfest ohne ihren Sohn. "Gus fehlt uns allen sehr, und wir vermissen ihn unendlich. Unser Herz ist voller Schmerz, und wir hoffen inständig, dass er gefunden und wohlbehalten zu uns zurückgebracht wird."
Die Ermittlungen der Polizei laufen weiterhin auf Hochtouren.
