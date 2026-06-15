13.06.2026 12:15 Seit Ende Mai verschwunden gewesen: 15-Jährige nach Zeugenhinweis gefunden

Die Polizei hat die vermisste 15-Jährige aus Dorfhain wiedergefunden.

Von Karolin Wiltgrupp

Die seit Ende Mai vermisste 15-Jährige ist wieder da. Das teilte die Polizei am Montagvormittag mit. Dank eines Zeugenhinweises konnte das Mädchen von Polizisten in Bitterfeld-Wolfen angetroffen werden. Sie wurde wohlbehalten zurück in ihre Unterkunft gebracht. Es besteht kein Straftatverdacht.

Originalartikel vom 12. Juni

Dorfhain (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - Die Polizei sucht nach einer 15-Jährigen.

Update: Die 15-Jährige ist wieder da! © Montage: Polizeidirektion Dresden, Lino Mirgeler/dpa Die Teenagerin verließ am 28. Mai ihre Unterkunft an der Bergstraße in Dorfhain und gab an, nach Dresden fahren zu wollen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Wo sich das Mädchen aufhalten könnte, hat die Polizei bereits überprüft. Bislang konnte das Mädchen allerdings nicht ausfindig gemacht werden. Vermisste Personen Zwei Menschen in Jena vermisst: Wer hat sie gesehen? Zu ihrer aktuellen Kleidung liegen laut Polizei keine Angaben vor.