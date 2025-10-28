Seit Montagnacht verschwunden: 25-Jähriger wieder aufgetaucht
Update: 28. Oktober, 12.50 Uhr
Wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilte, gab es bei der Vermisstensuche nun die Entwarnung.
Der 25-Jährige konnte am Vormittag wohlbehalten in Falkenau festgestellt werden.
Erstmeldung: 28. Oktober 2025, 10.55 Uhr
Flöha - Vermisst! Die Polizei sucht seit Dienstagmorgen nach einem 25-jährigen Mann aus Flöha (Mittelsachsen) und bittet um Eure Mithilfe.
Am frühen Morgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass der 25-Jährige offenbar seine Wohnung zwischen 1 Uhr und 4 Uhr in der Nacht verlassen habe und seitdem nicht zurückgekehrt sei.
Zudem sei sein Aufenthaltsort nicht bekannt. Auch an seinem Arbeitsplatz in Oederan erschien der Vermisste am Dienstag nicht.
Die Polizei führt bereits erste Suchmaßnahmen im Stadtgebiet von Flöha, in Falkenau sowie in Oederan durch. Auch ein Fährtensuchhund kam zum Einsatz. Bisher jedoch ohne Erfolg.
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 25-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.
Wer hat den Vermissten gesehen?
Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat den Vermissten seit den Nachtstunden gesehen?
Hinweise zum Aufenthaltsorts des Vermissten nimmt das Polizeirevier Mittweida unter der Telefonnummer 03727 980-0 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizei