Seit Montagnacht verschwunden: 25-Jähriger wieder aufgetaucht

Der 25-Jährige konnte am Vormittag wohlbehalten in Falkenau festgestellt werden.

Wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilte, gab es bei der Vermisstensuche nun die Entwarnung.

Flöha - Vermisst! Die Polizei sucht seit Dienstagmorgen nach einem 25-jährigen Mann aus Flöha ( Mittelsachsen ) und bittet um Eure Mithilfe.

Der 25-Jährige verschwand in der Nacht zum Dienstag. Jetzt ist er wieder da. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizei

Am frühen Morgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass der 25-Jährige offenbar seine Wohnung zwischen 1 Uhr und 4 Uhr in der Nacht verlassen habe und seitdem nicht zurückgekehrt sei.

Zudem sei sein Aufenthaltsort nicht bekannt. Auch an seinem Arbeitsplatz in Oederan erschien der Vermisste am Dienstag nicht.

Die Polizei führt bereits erste Suchmaßnahmen im Stadtgebiet von Flöha, in Falkenau sowie in Oederan durch. Auch ein Fährtensuchhund kam zum Einsatz. Bisher jedoch ohne Erfolg.

Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 25-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.