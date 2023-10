Seit Sonntag verschwunden: 21-Jährige tot aufgefunden

Anwohner fanden ihr Fahrrad am gestrigen Dienstag in der Nähe eines Waldgebietes, welches daraufhin durchsucht wurde.

Am heutigen Mittwoch teilte die Polizeiinspektion Göttingen eine traurige Gewissheit. Die vermisste 21-Jährige wurde tot aufgefunden.

Wer hat Hinweise zum Aufenthalt der jungen Frau? © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeiinspektion Göttingen

Die Frau hat ihre Wohnanschrift in Nikolausberg mit einem goldfarbenen Fahrrad der Marke "Ideal- Ezigo" am Sonntag in unbekannte Richtung verlassen.

Derzeit ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.



Das ist zu der Vermissten bekannt: