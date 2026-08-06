Sie braucht dringend medizinische Hilfe: Suche nach dreijähriger Bella dauert an

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Die dreijährige Bella aus Preetz wird seit Mittwochmittag vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach dem kleinen Mädchen um die Mithilfe der Bevölkerung.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Preetz - Wo ist Bella? Die Dreijährige aus Preetz (Schleswig-Holstein) wird seit Mittwochmittag vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach dem kleinen Mädchen um die Mithilfe der Bevölkerung.

Die dreijährige Bella aus Preetz (Schleswig-Holstein) wird seit Mittwochmittag vermisst.
Die dreijährige Bella aus Preetz (Schleswig-Holstein) wird seit Mittwochmittag vermisst.  © Polizeidirektion Kiel

Neben zahlreichen Polizisten und Feuerwehrleuten suchten 30 bis 50 Anwohner bis tief in die Nacht zu Donnerstag nach dem kleinen Kind - jedoch ohne Erfolg.

Auch am Donnerstagmorgen wird das Mädchen demnach weiterhin vermisst. Die Polizei wolle die Suche ab 7 Uhr wieder aufnehmen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen. 

Wie die Beamten bereits am Mittwoch mitteilten, wurde das Kind zuletzt gegen 12.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift gesehen, die sie mit unbekanntem Ziel verließ.

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Brisant: Die Dreijährige ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen!

Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Öffentlichkeit.

Bella wird wie folgt beschrieben:

  • schlank
  • schwarze Haare
  • nach oben gebundener Zopf
  • schwarzes Oberteil mit Schleifen
  • beigefarbene Hose mit Schleifen
  • pinkfarbene Crocs
Polizei und Feuerwehr suchen mit einem Großaufgebot nach dem vermissten Mädchen.
Polizei und Feuerwehr suchen mit einem Großaufgebot nach dem vermissten Mädchen.  © Arne Jappe

Zeugen, die das Mädchen gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, sollen sich unter der 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstmeldung am 5. August um 16.07 Uhr, aktualisiert am 6. August um 7.18 Uhr.

Titelfoto: Fotomontage: Arne Jappe, Polizeidirektion Kiel

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