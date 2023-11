Sie braucht Medikamente und ärztliche Hilfe: Wo ist Xiu-Li T. (53)?

Die 53-jährige Xiu-Li T. aus Kiel wird seit dem gestrigen Dienstag vermisst. © Polizeidirektion Kiel

Wie die Beamten mitteilten, wurde die Gesuchte zuletzt am Nachmittag an ihrer Wohnanschrift in Kiel-Russee gesehen. Die 53-Jährige ist auf ärztliche Hilfe und Medikamente angewiesen.

Sie könnte sich derzeit im gesamten Kieler Stadtgebiet oder im Umland aufhalten. Eine Straftat dürfte nach den aktuellen Erkenntnissen nicht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden stehen.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten führten, bitten die Ermittler nun um Hinweise aus der Öffentlichkeit.

Xiu-Li T. wird wie folgt beschrieben: