Sie ist dement und braucht dringend Medikamente: Wo ist Herma Luise W.?
Hamburg - Wo ist Herma Luise W.? Die 82-Jährige aus Hamburg wird seit Samstag vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihr um die Mithilfe der Bevölkerung.
Die Seniorin verließ laut den Beamten am Nachmittag gegen 15 Uhr ihre Pflegeeinrichtung in der Jütländer Allee im Stadtteil Stellingen, seitdem fehlt von ihr jede Spur.
Sorgen macht vor allem ihr gesundheitlicher Zustand. W. ist demnach dement, orientierungslos und dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.
Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden führten, bitten die Ermittler nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Dafür veröffentlichten sie ein Foto der 82-Jährigen.
Ferner wird Herma Luise wie folgt beschrieben:
- 1,68 Meter groß
- hagere Statur
- grau-blonde, mittellange Haare
- weißer Rollkragenpullover.
Zeugen, die Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, sollen sich unter der Rufnummer 040-4286-56789 melden. Wer die Frau sieht, kann den Notruf 110 wählen.
Titelfoto: Polizei Hamburg