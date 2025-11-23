Sie ist nicht für die Eiseskälte gekleidet: Wer hat Sabine K. gesehen?

Querfurt - Auf bis zu minus 8 Grad fiel das Thermometer in der vergangenen Nacht in Querfurt im Saalekreis. In dieser Eiseskälte sucht die Polizei aktuell nach der 52-jährigen Sabine K. Die Frau war bereits am Donnerstag aus einer medizinischen Einrichtung verschwunden.

Mit diesem Foto sucht die Polizei aktuell nach Sabine K. (52). © Montage: animaflorapicsstock/123RF + Polizeiinspektion Halle

Sowohl Suchhunde als auch ein Polizeihubschrauber und Drohnen der Freiwilligen Feuerwehr kamen in den vergangenen Tagen bereits zum Einsatz, um Sabine K. ausfindig zu machen, doch die Suche blieb ohne Erfolg.

Die Querfurterin war am frühen Donnerstagabend, gegen 17.30 Uhr, aus einer medizinischen Einrichtung in der Stadt im Saalekreis verschwunden. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Besondere Sorge bereiten den Suchenden dabei die aktuellen Witterungsverhältnisse. Auch für die kommende Nacht werden wieder Temperaturen um minus 7 Grad erwartet. Tagsüber erreicht das Thermometer gerade einmal 1 Grad.

Sabine K. soll für derartige Temperaturen nicht ausreichend gekleidet sein. Um sie so schnell wie möglich zu finden, bittet die Polizei nun um Hilfe: Wer hat die Frau gesehen oder weiß, wo sie sich aufhält?

Mit dem Aufruf wurde auch eine Beschreibung der Vermissten herausgegeben: